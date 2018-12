Incidente sul lavoro: operaio schiacciato da un muletto, è grave

Grave incidente sul lavoro sabato alle prime luci dell'alba: un 48enne è stato travolto da un muletto e si trova ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Padova.

I fatti

È successo in zona industriale al centro logistico della Bartolini, in via Nuova Zelanda: l’uomo, urtato da un muletto, è stato subito soccorso dai colleghi prima dell’arrivo del 118, che lo ha portato d’urgenza in ospedale dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico agli arti inferiori. La polizia di Stato e il servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro (Spisal) stanno indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica dell’incidente.