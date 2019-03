Sbatte la testa dopo essere stato colpito da una trave: muratore elitrasportato in ospedale

L'ennesimo incidente sul lavoro: un muratore è stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale di Padova dopo essere stato colpito da una trave metallica.

La dinamica

È successo nella mattinata di sabato 23 marzo in via Maglio a Carmignano di Brenta, presso il cantiere della società "Veneto Acque Spa", nel cantiere per la realizzazione di un serbatoio di accumulo per l'interconnessione e la derivazione delle falde del Medio Brenta. Vittima dell'incidente è N.P., muratore di 56 anni di origini bosniache ma residente a Vicenza e dipendente della ditta “Costruzioni Vicenza Srl”: l'uomo, mentre si trovava all’interno del serbatoio, è stato colpito - per cause ancora in corso di accertamento - da una trave metallica ad una spalla. L'urto, imprevisto e improvviso, gli ha poi fatto sbattere violentemente la testa contro una ringhiera: prontamente soccorso, è stato elitrasportato all'ospedale di Padova per essere sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. Il muratore non risulta in pericolo di vita. ma non si conoscono ancora diagnosi e prognosi. Indaga lo Spisal di Camposampiero