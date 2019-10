Travolge il datore di lavoro con il muletto durante una manovra: ferito un 79enne

Paura mercoledì mattina all’interno della ditta Assemblaggi Service sas che si occupa di assemblaggi di cerchie e pneumatici quando il titolare della società è stato colpito accidentalmente da un collega che era alla guida di un muletto.

Ospedalizzato

L’incidente sul lavoro è avvenuto a Campodarsego in via Antoniana. Il proprietario della ditta, un settantanovenne del posto, è stato urtato da un muletto in retromarcia guidato da un dipendente di 58 anni. L’uomo è caduto a terra sbattendo la testa: immediatamente tutti i presenti l’hanno soccorso attivando le procedure necessarie. Sul posto è stato fatto atterrare l’elisoccorso che ha preso in cura il malcapitato, ricoverandolo in ospedale a Padova. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi ed è subito stato dichiarato fuori pericolo di vita con una prognosi di 6 giorni per un trauma cranico e una contusione al piede destro. In via Antoniana sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per i rilievi.