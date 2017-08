Incidente in barca, primario all'ospedale di Piove di Sacco rischia di perdere una gamba

Incidente in barca in Croazia, primario veneziano rischia di perdere una gamba

„Sono stati momenti drammatici per Tito Sala, veneziano primario di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Piove di Sacco, e per la moglie, che ha assistito a tutta la scena. Si trovavano in vacanza nel mare della Croazia, a bordo del catamarano che li stava conducendo a Hvar, l’isola al largo di Spalato. A un tratto, nella mattinata di domenica, è accaduto l'imprevisto: il medico è scivolato (pare a causa di un piede messo in fallo) e la sua gamba è finita contro l'elica del motore della barca, rimanendo tranciata.

SOCCORSI. Il sangue ha iniziato a uscire copioso e solo la prontezza dell'uomo, insieme all'aiuto dei presenti, ha permesso di affrontare la situazione. Ha chiesto loro di stringergli forte la gamba per evitare il dissanguamento, mentre venivano allertati i soccorsi. È intervenuto l'elicottero e il veneziano è stato caricato a bordo e portato all'ospedale di Spalato, dove è stato possibile riattaccargli l'arto e stabilizzarne le condizioni.

MOGLIE PREOCCUPATA. Fortunatamente non è in pericolo di vita e tutti possono tirare un sospiro di sollievo, a cominciare dalla moglie: "Non scorderò mai il mare pieno di sangue e lui che chiedeva di stringere più forte possibile la gamba - ha scritto su Facebook - sapendo che da una parte non moriva dissanguato, dall'altro aveva paura della cancrena. Dopo sette ore di intervento sono riusciti a riattaccare la gamba". La notizia è circolata velocemente in tutto il Veneto, dove Sala è molto conosciuto. Ha lavorato in diverse aziende ospedaliere e ha uno studio a Mestre (Venezia).

“