Tragedia nel Bellunese: consegna la macchina agricola, viene investito dai sassi e muore imprenditore padovano

Dramma nella serata di mercoledì a Sedico nell'Agordino Bellunese dov'è deceduto un imprenditore padovano. Stando a quanto raccolto dai carabinieri della locale stazione T.F., nato a Contarina nel rodigino 52 anni fa e residente da tempo a Conselve, mentre scaricava un miscelatore in consegna presso l'azienda agricola Calonego Patrik in località Agre sarebbe stato investito da una scarica di massi che hanno investito un trattore e in piena faccia lo sfortunato imprenditore.

La ricostruzione

L'uomo stava consegnando il macchinario nuovo di fabbricazione all'azienda. La chiamata è pervenuta al 112 dai sanitari del Suem 118 allertati dai dipendenti della ditta verso le 19.15. Tutti i tentativi di salvare l'uomo sono risultati vani.

Notizia in aggiornamento