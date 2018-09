Incidente sulla pista da motocross: gravissimo un ragazzo 16enne

Bruttissima caduta per un ragazzo 16enne ricoverato in codice rosso all'ospedale di Vicenza. Il giovane, del Padovano, è stato vittima di un incidente domenica verso le 13.30 mentre era impegnato in una gara di motocross valida per il Trofeo interclub Motocross organizzata dal Motoclub Fara Vicentino nella pista situata in località Pra' Fontana.

Il 16enne, padovano, ha battuto la testa a terra violentemente dopo aver perso il controllo della moto, cadendo sul terreno di gara. Il Suem è intervenuto immediatamente e il giovanissimo motociclista è stato portato d'urgenza in ospedale in elicottero.