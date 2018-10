Difficile salvataggio serale: traumi multipli per un ciclista caduto nel bosco, interviene il soccorso alpino

Salvataggio serale per il soccorso alpino di Padova, che ha soccorso un ciclista infortunatosi durante una discesa dai Colli Euganei.

L'incidente e il salvataggio

Tutto ha inizio nel tardo pomeriggio di ieri, alle ore 19.15 circa, quando la centrale del 118 ha allertato il soccorso alpino di Padova per un ciclista caduto dalla propria mountain bike lungo il Sentiero delle Molle, tra Battaglia Terme e Galzignano Terme. L'uomo, un 57enne di Padova, facendo un salto lungo il percorso da downhill era finito a terra riportando diversi traumi. Da solo era riuscito a dare l'allarme, ma il cellulare aveva smesso di funzionare subito dopo. Sette soccorritori si sono dunque portati sul posto e hanno iniziato a cercarlo nel bosco fino a individuarlo, per poi tornare indietro a prendere il personale sanitario dell'ambulanza e guidarlo sul posto. Prestate le prime cure urgenti, l'infortunato, che aveva riportato possibili traumi a una gamba, alla spalla e al bacino, è stato imbarellato e trasportato assicurato con le corde per circa 800 metri. Una volta sulla strada, è stato affidato all'ambulanza partita in direzione dell'ospedale. L'intervento si è concluso due ore dopo, alle 21.20.