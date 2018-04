Perde il controllo della sua mountain bike e cade per una decina di metri: ferito ciclista

Alle 11.20 di domenica il 118 ha allertato il Soccorso alpino di Padova per un ciclista caduto in una scarpata sul Monte Venta.

L'incidente

L'uomo, P.P., 53 anni, di Vicenza, stava percorrendo con gli amici un sentiero in direzione di Baiamonte, quando ha perso il controllo della propria mountain bike ruzzolando per una decina di metri. Cinque soccorritori lo hanno raggiunto assieme al personale dell'ambulanza, lo hanno stabilizzato e caricato in barella. Assicurato alla corda e risollevato sul sentiero con la tecnica del contrappeso, l'infortunato, con possibili trauma al volto e contusioni, è stato trasportato a spalla per 500 metri e poi trasferito nell'ambulanza diretta all'ospedale di Abano Terme.