Ciclista cade con la mountain bike sul sentiero "Carabiniere": il soccorso alpino interviene

Alle 14.20 di domenica il soccorso alpino di Padova è stato allertato dal 118 per un incidente in mountain bike, avvenuto sul sentiero sterrato 'Carabiniere' che scende dal Monte Pirio, nella frazione di Luvigliano.

La caduta

Secondo una prima ricostruzione un ciclista è caduto procurandosi un sospetto trauma alla spalla e al costato. L'infortunato, N.S., 19 anni, di Padova, è stato raggiunto da una squadra e dal personale dell'ambulanza del pronto soccorso di Abano Terme. Prestategli le prime cure, i soccorritori hanno caricato il giovane in barella e lo hanno trasportato per un chilometro fino alla strada. L'ambulanza è quindi partita in direzione dell'ospedale di Padova.