Perde il controllo dell'auto in via Bembo e finisce nel fossato: due feriti in ospedale

All’alba di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pietro Bembo a Padova a causa di un incidente. Due persone, a bordo di un'auto, sono finite in un fossato dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente.

IL FATTO. I pompieri di Padova hanno messo in sicurezza l’auto e collaborato con il personale del 118 nell’assistere i due feriti, che sono stati portati in ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate con il recupero dell’autovettura da parte dell’autogru dei vigili del fuoco. I rilievi del sinistro sono stati eseguiti dalla polizia locale.