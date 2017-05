Incidente sulla spiaggia di Rosolina, un padovano si schianta con il suo paramotore

Si è schiantato a Rosolina Mare, in Zona Caleri, a bordo di un paracadute a motore per motivi in via di accartamento. La vittima del grave incidente è un padovano di 52 anni. É stato portato all'ospedale di Rovigo dall'elicottero del Suem, al termine di un intervento al quale hanno preso parte anche i vigili del fuoco.

LA RICOSTRUZIONE. Il 52enne, ai comandi del proprio paramotore, sarebbe andato a impattare violentemente contro una recinzione in cemento. Le sue condizioni dovrebbero essere serie: ha riportato vari traumi. Per attutire il colpo l'uomo si è riparato con le gambe, provocandosi alcune fratture. Alla luce della gravità del quadro clinico il personale sanitario ha ritenuto opportuno non sciogliere la prognosi, anche se pare non ci sia pericolo di vita.