Incidente per l'ex sindaco Zanonato: sei costole rotte

E’ ricoverato in ospedale con sei costole rotte, l’ex sindaco ed ex ministro Flavio Zanonato. Durante la serata del 20 febbraio era a bordo della sua vespa quando un bus, all'altezza di Rivera del Businello, per evitare un auto che stava entrando in un garage ha allargato la sua traiettoria e l’ex primo cittadino, nel tentativo di non scontrarcisi, ha sterzato e successivamente perso il controllo del sui mezzo, che è finito ad infilarsi nelle rotaie.

Grazie

«Ringrazio vivamente tutti il personale che mi ha soccorso - è la prima cosa che ci dice quando lo raggiungiamo al telefono - domani (sabato 22 n.d.r.) torno a casa ma i medici mi hanno trattenere qui anche per la giornata di oggi, venerdì 21 febbraio». Sei costole rotte non sono uno scherzo, ma Zanonato al telefono pare sereno: «Non mi sono spaventato, mi sono reso perfettamente conto di quanto stava accadendo anche perché sono tanti anni che uso lo scooter. I soccorsi sono stati immediati, mi rimetterò presto», ci ha fatto sapere.

Da parte delle redazione di PadovaOggi vanno all'ex sindaco i migliori auguri di pronta guarigione.