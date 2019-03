Paura alla partita di calcio: portiere quindicenne prende colpo in testa e sviene

Pauroso incidente domenica nel campo di calcio dell'Alte Ceccato in provincia di Vicenza a Montecchio Maggiore. Durante un'azione di gioco tra le due squadre di "Allievi" il portiere del Gazzo Padovano è stato colpito violentemente in testa, stramazzando al suolo privo di sensi.

La corsa in ospedale

Vista la gravità della situazione sul posto è intervenuta l'autoambulanza e l'elicottero. Il ragazzino di 15 anni è stato trasportato al San Bortolo dove è stato ricoverato per il grave trauma riportato. L'ematoma cerebrale fortunatamente è stato riassorbito e il giovane non è in pericolo di vita: tutti hanno tirato un sospiro di sollievo quando hanno saputo che le sue condizioni sono migliorate dopo l'accesso al nosocomio.