Tampona una macchina e fugge senza prestare aiuto: 29enne nei guai

La fuga vale una denuncia. Nei confronti di E.G., 29enne, per omissione di soccorso e lesioni stradali.

La dinamica

A notificare il deferimento i carabinieri di Piombino Dese, paese in cui mercoledì 7 marzo è accaduto l'incidente stradale: l'uomo, alla guida della propria Peugeot, ha prima tamponato violentemente una Ford Fiesta giudata da una 27enne e poi è scappato, omettendo così di prestare soccorso alla donna, ricorsa poi a cure mediche al pronto soccorso di Camposampiero dove le sono state diagnosticate lesioni guaribili in dieci giorni. Il 29enne ha spiegato ai militari che si era dato alla fuga in quanto temeva che avrebbe avuto ripercussioni a livello di ritiro della patente di guida.