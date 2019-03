Serata di sangue in autostrada: muore un uomo sull'A13, quattro feriti, chiusa la carreggiata sud

Drammatico incidente nella serata di venerdì lungo l'autostrada A13 Padova-Bologna in direzione sud tra i caselli di Terme Euganee e Monselice all'altezza del comune di Pernumia. Un uomo ha perso la vita nello schianto tra un'autovettura e un mezzo pesante. Altre quattro persone sono rimaste ferite in un altro trampondamento sulla carreggiata nord. Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco e gli uomini della polizia stradale di Rovigo intervenuti per i rilievi. Il traffico è va a rilento in direzione Padova e l'autostrada è ancora chiusa verso Bologna.

La dinamica

Stando a una prima ricostruzione un camion ha perso il controllo percorrendo la carreggiata sud, ha scartato alla sua sinistra, finendo sullo sparti traffico e invadendo parzialmente la corsia di marcia opposta. In quel momento un'utilitaria guidata da un uomo classe 1966 originario di Rovigo ha tamponato il tir: il 53enne è rimastao incastrato tra le lamiere, inutili i tentativi di rianimazione, la vittima è morta sul colpo. Alla stessa altezza, ma in direzione nord, altre quattro vetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento probabilmente per lo spavento dovuto al camion: quattro le persone ferite in questo secondo incidente.