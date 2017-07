Schianto auto-camion in A13: nove feriti di cui tre gravi, pesanti disagi sul traffico

Grave incidente nella mattinata di lunedì in autostrada, nella bretella che conduce dall'A13 Bologna-Padova, all'A4 Milano-Venezia all’altezza dello svincolo di Padova Zona industriale. Dalle 11.40 di stamattina il tratto autostradale è chiuso.

DEVIAZIONI. L'incidente ha visto il coinvolgimento di tre mezzi pesanti e di un'autovettura. Sul posto cinque ambulanze del Suem, la polizia stradale e l'elicottero dei vigili del fuoco e quello del suem. Nove i feriti, di cui alcuni gravi. Per gli utenti diretti verso l'A4, dopo l'uscita obbligatoria sulla Diramazione Padova Sud, si consiglia di percorrere la Tangenziale in direzione Padova Zona Industriale e A4.

FERITI. I vigili del fuoco accorsi con tre mezzi e 15 operatori hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i diversi feriti, rimasti bloccati all’interno dei mezzi. I nove feriti sono stati trasportati in ospedale dall’elisoccorso e dalle diverse ambulanze presenti sul posto. In supporto alle squadre anche l’elicottero drago 71 del reparto volo di Venezia.