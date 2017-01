Incidente in A13, camion sbanda e scalvalca il New Jersey: traffico e code in entrambi i sensi

Traffico e code, nella tarda mattinata di venerdì, in autostrada A13, a causa di un incidente avvenuto in direzione di Padova, tra Terme Euganee e Bivio A13/Diramazione Padova sud, dopo la stazione di servizio San Pelagio.

L'INCIDENTE. Per cause al vaglio della polizia stradale di Rovigo intervenuta per i rilievi del sinistro, il conducente di un autoarticolato ha perso il controllo del mezzo, finendo per schiantarsi contro il New Jersey e in parte scavalcandolo, andando ad occupare anche una porzione della carreggiata opposta.

TRAFFICO E CODE. Nessun ferito, per fortuna, e nessun altro veicolo coinvolto. Tuttavia, le operazioni di rimozione del camion e messa in sicurezza della strada hanno richiesto la chiusura delle corsie di sorpasso in entrambe le direzioni di marcia, rallentando pesantemente il traffico. Poco dopo mezzogiorno la viabilità è stata ripristinata.