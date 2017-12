Tragico tamponamento tra mezzi pesanti sulla A22: morta una persona

Un tragico incidente è avvenuto sulla A22 tra il casello di Nogarole Rocca e l'allacciamento con l'A4, in direzione Nord al chilometro 234, intorno alle 12 di giovedì 7 dicembre.

TAMPONAMENTO



Si è verificato un tamponamento tra mezzi pesanti, per cause al vaglio degli uomini della Polizia Stradale intervenuti sul posto, nel quale ha perso la vita una persona: un camionista albanese di 51 anni residente a San Martino di Lupari. Inutile quindi l'intervento del personale del 118 arrivato con l'elisoccorso, per il conducente non c'è stato niente da fare. Su posto si sono diretti anche due mezzi dei vigili del fuoco, fra cui un'autogrù, i quali si sono messi al lavoro per estrarre il corpo dello sfortunato autista.