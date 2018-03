Code e rallentamenti di 8 chilometri per un incidente in A4: quattro i mezzi coinvolti

Un incidente con quattro veicoli coinvolti si è verificato lunedì mattina attorno alle 8.40 nel tratto di A4 compreso tra il bivio del passante di Mestre e Padova est, subito dopo l’area di servizio di Arino, al chilometro 371 in direzione Milano.

L'incidente

Coinvolte 4 vetture, che occupano le corsie di marcia: non si registrano feriti. Attualmente sono 8 i chilometri di coda in direzione Padova. Sul posto operano la Polstrada e 4 mezzi con gli ausiliari di CAV inviati dal Centro Operativo di Mestre della società per le procedure di messa in sicurezza e segnalazione agli utenti. Il soccorso meccanico sta già provvedendo a liberare la carreggiata per favorire lo smaltimento degli incolonnamenti. Saranno tuttavia possibili rallentamenti.