Tamponamento in A4: smaltite le code di 7 chilometri per un incidente

Un incidente tra un mezzo pesante e un'auto, avvenuto intorno alle 8.15 di venerdì mattina, sta provocando code sul tratto di A4 compreso tra il bivio con la A57 e Padova, in direzione Milano. Il tamponamento, senza alcuna conseguenza per le persone, è avvenuto al chilometro 364,500 ovest, nei pressi dello svincolo con la A13: i mezzi sono subito stati spostati in corsia di emergenza, ma nonostante tre corsie libere, il traffico intenso dell'ora di punta e alcuni curiosi hanno provocato incolonnamenti che attualmente arrivano fino a 7 km. Sul posto operano la Polstrada e gli ausiliari della viabilità di CAV coordinati dal centro operativo di Mestre.

Aggiornamento alle 10.30



Smaltiti velocemente intorno alle 9.30 gli incolonnamenti in A4 nel tratto tra il bivio con la A57 e Padova, in direzione Milano. La coda, che ha raggiunto i 9 km, è stata provocata da un incidente tra un'auto e un mezzo pesante fuori dalle corsie di marcia, senza conseguenze per le persone e dal traffico intenso dell'ora di punta. Attualmente il traffico risulta regolare su tutte le competenze di CAV.