Camion si rovescia in A4, l'incidente tra Padova Est ed Ovest: segnalate code di 5 km

Intorno alle 13.30 di mercoledì un mezzo pesante si è ribaltato lungo la Brescia-Padova, nello svincolo tra Padova Est e Ovest. L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico. Sono stati infatti segnalati 5 chilometri di coda in direzione Milano.

NESSUN FERITO.

Il conducente, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada autonomamente. Sul posto gli agenti della polizia stradale che hanno provveduto alla rimozione del mezzo. L'uomo alla guida non ha riportato ferite.