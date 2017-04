Pasquetta di passione in A4: tamponamenti a catena, forti rallentamenti e disagi

Il lunedì di Pasquetta non è iniziato nel migliore dei modi per gli automobilisti in transito sulla A4.

RALLENTAMENTI. Dalle prime ore di lunedì sono stati rilevati dei tamponamenti a catena, nessuno grave, che hanno creato forti disagi nella tratta verso Brescia, in particolar modo tra lo svincolo di Padova Ovest e Grisignano di Zocco. Alle 12.15 l'area di maggiormente interessata è quella di Limenella dove la polizia stradale rileva forti rallentamenti.