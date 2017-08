Perde il controllo e sbalza fuori strada con il furgone: l'incidente a Padova Ovest, 2 feriti

Domenica, poco prima delle ore 13, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4, poco dopo il casello di Padova ovest in direzione Milano per la fuoriuscita autonoma di un furgone.



SOCCORSI. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e soccorso i due occupanti, presi in cura dal personale del Suem 118 per essere portati in ospedale dalle due ambulanze intervenute. Sul posto . Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.