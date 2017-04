Autista in codice giallo dopo il tamponamento tra due mezzi pesanti in autostrada A4

Oltre alla grande affluenza di persone che si sono dirette in fiera per il Vinitaly, ci ha pensato anche un tamponamento in autostrada a mettere alla prova la viabilità della zona.

L'INCIDENTE IN A4. È accaduto nel Veronese. Erano circa le 9 di lunedì mattina quando, per cause in via di accertamento e forse imputabili al traffico intenso, un autotrasportatore dell'Est ha tamponato un altro mezzo pesante fermo in colonna sull'autostrada A4.

FERITO UN PADOVANO. L'autista tamponato, un padovano, ha subìto un trauma per l'impatto ed è stato subito soccorso dall'equipaggio dell'ambulanza di Croce Verde Verona partita dalla sede di Borgo Roma. Una volta immobilizzato, il paziente è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso di borgo Trento.

TRAFFICO CONGESTIONATO. Sul posto la polizia stradale per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e gli ausiliari della viabilità dell'autostrada Brescia-Padova intervenuti per mettere in sicurezza il tratto stradale coinvolto e per cercare di far scorrere il traffico, già fortemente congestionato.