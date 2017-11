Schianto tra due auto nell'Aponense, una si ribalta: ferita la conducente

L'incidente è avvenuto mercoledì, intorno alle 12, in via Campagna Alta, ad Abano Terme. Coinvolte due auto una delle quali si è rovesciata.

FERITA.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi mentre la signora che si trovava all’interno dell’auto cappottata era già stata stabilizzata dal personale sanitario del Suem 118 per essere portata in ospedale. Illeso il conducente dell’altra auto. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 14.