Perde il controllo dell'auto: finisce in un giardino addosso ai contatori del gas

É di un ferito il bilancio della romabolesca uscita di strada avvenuta poco prima delle 7.30 in via Sartorio.

L'incidente

Protagonista dello schianto il conducente di una Ford che, per cause in corso di accertamento, ha sbandato a velocità sostenuta, sfondando la siepe che delimita il giardino di una proprietà privata e finendo letteralmente sopra al vano di cemento che contiene i contatori del gas. Rimasto incastrato in una posizione estremament precaria, il guidatore è stato soccorso dai pompieri e dal personale del Suem, che una volta estratto lo ha trasportato all'opedale di Monselice. É ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Soccorsi delicati

Nel frattempo i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e chiesto l'ausilio dei colleghi di Padova con un'autogru per disincagliare la Ford. Il timore più grande era che l'auto avesse compromesso le tubature del gas generando una perdita potenzialmente pericolosa. Un'eventualità che ha reso particolarmente delicato l'intervento di rimozione che si è risolto senza alcun inghippo. Sul posto anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Abano, che hanno seguito tutte le operazioni ed eseguito i rilievi. A loro il compito di capire cosa abbia provocato l'uscita di strada.