Incidente ad Agna, scontro fra due auto

Incidente stradale, giovedì sera attorno alle 20, ad Agna, in via Cona.

L'INCIDENTE. Coinvolte una Pegeut 207, condotta da una donna del posto di 51 anni, R.C., e una Volkswagen Golf, guidata da un ragazzo di 24 anni, residente ad Anguillara Veneta, S.B.. Sul posto i sanitari del Suem 118, per soccorrere i due conducenti, entrambi feriti in modo lieve e accompagnati in ospedale a Schiavonia per gli accertamenti del caso. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Bovolenta. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute.