Agna, scontro auto-scooter: 20enne finisce a terra, ricoverato in gravi condizioni

Grave incidente mercoledì verso le 20 ad Agna. Uno scooter e una macchina si sono scontrate: un ragazzo di 20anni è stato trasportato all’ospedale di Schiavonia.

PROGNOSI DI 30 GIORNI. Lo schianto è avvenuto in via Marconi. Il giovane era a bordo del suo Mbk, quando è andato addosso a una Opel Insigna guidata da un uomo di 50 anni. Il ragazzo è stato sbalzato a terra. Sul posto i sanitari del Suem che l’hanno portato nel nosocomio estense. Per lui diverse ferite e una prognosi di 30 giorni.