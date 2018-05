Maxi incidente stradale ad Albignasego: quattro automobili coinvolte, otto feriti in ospedale

Maxi incidente stradale nella notte tra sabato e domenica attorno alle 3.30 lungo la strada statle 16 ad Albignasego.

L'incidente

Otto le persone rimaste ferite nello scontro, nessuna risulta in modo grave. I pompieri intervenuti da Padova hanno messo in sicurezza le auto, bloccando la fuoriuscita di gas da una delle auto incidentate, mentre i feriti erano soccorsi dal personale del suem 118, presente con più ambulanze. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che le tre auto fossero ferme in fila al semaforo quando una quarta ha tamponato la colonna di vetture. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminante intorno alle 5.