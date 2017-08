Allargamento della Pelosa: il Tar da ragione alla Provincia, apre il cantiere stradale

Il Tar del Veneto ha dato ragione mercoledì alla provincia di Padova sulla vertenza riguardante l’allargamento della strada Pelosa, dopo che l’azienda seconda classificata nella gara d’appalto per i lavori stradali aveva fatto ricorso. Come riportano i quotidiani locali, la gara era stata aggiudicata lo scorso marzo.

ALLARGAMANETI. La provinciale 13, uno dei snodi più complicati della viabilità dell’intera provincia, deve essere allargata nel punto che va dalla rotonda di Caselle nel comune di Selvazzano all’altezza del cimitero, fino all’intersezione con la zona Industriale nel territorio di Rubano. Un’opera da 3 milioni di euro che si rende necessaria per evitare ulteriori problemi in una delle tratte più frequentati della zona.

SORANZO. “Per velocizzare i lavori ed arrecare meno disagi possibili alla viabilità il cantiere partirà proprio dalla rotonda e si allungherà verso località Canton della Madonna- spiega Enoch Soranzo, presidente della Provincia- dal lato opposto sarà invece installato il cantiere che deve spostare la condotta Snam, quella che alimenta col gas non solo Selvazzano e Rubano ma anche Abano. In questo modo nel momento in cui l'allargamento della strada Pelosa arriverà a viale dell'Industria i lavori sulla condotta saranno terminati e non avremo la sovrapposizione”.