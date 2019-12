Dramma di fine anno: viene investita davanti al patronato e muore sul colpo

Fine anno che si macchia di sangue nel padovano dove una donna di 80 anni è deceduta per le gravissime conseguenze di un investimento avvenuto a Bastia di Rovolon, proprio nel centro del paese a pochi passi dal patronato.

Il dramma

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Abano Terme la donna verso le 17.45 stava attraversando la strada quando è stata centrata da una Bmw serie 5 guidata da una 28enne che risiede a Vo'. Devastante l'impatto con l'anziana che è stata scaraventata per alcuni metri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i militari del radiomobile. Nulla da fare per la sfortunata ottantenne: il medico ha dovuto decretarne il decesso. Il sinistro è avvenuto in via Albettoniera. A perdere la vita è Maria Ibotti, classe 1939 residente a Bastia. I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dai carabinieri di Bastia di Rovolon e sul posto è intervenuto il comandante della stazione. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e la salma è a disposizione dell'autorita giudiziaria. Sono in corso gli accertamenti per capire l'esatta dinamica. Il figlio della donna che abita a poca distanza dal luogo della tragedia si è subito precipitato sul punto dello schianto.