Anziana viene travolta da un automobilista davanti al supermercato: è in fin di vita

Un gravissimo incidente ha funestato il pomeriggio a Fontaniva nell'Alta Padovana. Verso le 16.50 in via Marcon una donna di 81 anni del posto è stata investita da un automobilista di 47 anni residente nella zona. L'uomo in serata è stato denunciato dai carabinieri per lesioni stradali gravissime.

L'incidente

Stando a quanto hanno ricostruito i carabinieri della compagnia di Cittadella, il quarantasettenne stava percorrendo a bordo della sua Renault Twingo via Marconi quando all'altezza del centro commerciale Alìper ha travolto l'anziana. La dinamica è ancora al vaglio dei militari. L'anziana è stata ricoverata in fin di vita all'ospedale di Cittadella dove i medici l'hanno subito sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico. Le sue condizioni sono disperate.