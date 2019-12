Anziano sbanda e finisce col furgone nel fosso: elitrasportato a Padova

Grave incidente nella mattina di martedì a Merlara nella Bassa Padovana dove un uomo è rimasto seriamente ferito dopo essere uscito di strada con la sua automobile.

L'intervento

Poco prima delle 11.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Perarolo a Merlara per l’uscita autonoma dalla carreggiata di un automobilista, rimasto ferito e imprigionato tra le lamiere. La squadra dei pompieri arrivata da Este ha estratto l’anziano dalla vettura. L'uomo è stato preso in cura dal personale del Suem 118 per poi essere elitrasportato in ospedale a Padova. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza con il recupero del mezzo.