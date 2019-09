Scontro a Ponte di Brenta tra un'automobile e una bicicletta: traffico in tilt nella zona

Incidente nella serata di mercoledì a Ponte di Brenta in via San Marco, nei pressi di piazza Modin, all'altezza della farmacia dove una Fiat Panda si è scontrata con una biciletta all'altezza dell'attraversamento pedonale.

Il soccorso

Sul posto è intervenuta l'autoambulanza per soccorrere il ciclista che è rimasto leggermente ferito. La polizia locale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Il traffico in zona è quasi paralizzato con i veicoli che procedono a passo d'uomo.