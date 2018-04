Incidente tra auto e bicicletta in viale Codalunga, traffico paralizzato all'ora di punta

Traffico bloccato a causa dello scontro tra un'auto e una bicicletta in viale Codalunga, dove attorno alle 13.15 si è verificato l'incidente. I veicoli provenienti dalla stazione e da via Niccolò Tommaseo sono rimasti fermi per circa 10-15 minuti. Al momento non si registrano feriti.

Notizia in aggiornamento