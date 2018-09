Coppia di ciclisti travolta da un'automobile in corsa. É il quinto incidente in tre giorni

Ancora feriti sulle strade. Dopo i numerosi incidenti che hanno coinvolto motociclisti negli ultimi giorni, tra lunedì e martedì altri due episodi hanno mandato all'ospedale tre persone in sella alle loro biciclette.

L'incidente

Alle 20 di lunedì 17 settembre un'automobile ha travolto due ciclisti in via Vanzo a Monselice, all'altezza di un cavalcavia. I feriti sono una 49enne e un uomo di 42 anni, entrambi del posto, illeso invece l'automobilista, un 56enne anche lui di Monselice.

I feriti

I sanitari hanno portato i due ciclisti all'ospedale di Schiavonia. A d avere la peggio la donna, che ha una prognosi di 30 giorni, mentre l'uomo se la caverà in poco più di una settimana. Sul posto i carabinieri della compagnia di Abano Terme per i rilievi e per capire chi abbia causato l'investimento. Tutti i mezzi sono stati sequestrati a scopo cautelativo.