Gravissimo scontro tra un'auto e un camion: muore una donna di 52 anni

Tragedia sulle strade nell'Alta Padovana nella mattinata di martedì dove, verso le 12 in un incidente tra un camion e un'automobile in via Doria a Gazzo, ai confini con la provicia di Vicenza, una persona è deceduta. Sul posto sta operando la polizia locale, oltre ai sanitari del Suem e ai vigili del fuoco.

Schianto violento

L'incidente ha provocato la morte di una donna, una cinquantenne che rincasava dal lavoro e che abita a Camisano Vicentino. I pompieri accorsi da Vicenza hanno messo in sicurezza i mezzi. Nonostante l'intervento dell'elicottero e i tentativi di rianimazione dei medici, la donna è stata dichiarata morta dopo circa mezz'ora. La polizia locale ha deviato il traffico per eseguire i rilievi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.

Notizia in aggiornamento