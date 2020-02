Perdono il controllo dell’auto e finiscono nel canale pieno d’acqua: l’incidente nella Bassa

Incidente nella serata di sabato 8 febbraio nella Bassa Padovana, con un’auto finita nel canale dopo la perdita di controllo del conducente.

L’incidente

È accaduto intorno alle ore 20 in via Vanezza a Correzzola: sull’auto terminata nel canale anche un passeggero, che al pari del guidatore è riuscito - seppure feriti - auscire autonomamente all’abitacolo finito in acqua. I vigili del fuoco arrivati da Piove di Sacco con due automezzi (tra cui un’autogru) hanno agganciato e recuperato la vettura, mentre i due feriti sono stati assistiti dal personale del Suem 118. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo due ore.