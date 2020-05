Auto esce di strada, sbatte contro un muretto e termina nel fossato: due feriti

Una carambola che poteva avere conseguenze ancor più gravi: due persone sono rimaste ferite dopo che l'auto su cui viaggiavono è uscita di strada sbattendo contro un muretto e terminando la propria corsa in un fossato.

L'incidente

È successo intorno alle ore 21 di sabato 23 maggio a Teolo, in via delle Terme: la Fiat è andata a cozzare contro il muretto di cemento del cancello di ingresso di una casa per poi finiri in bilico in un canale di scolo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Abano Terme, i quali hanno messo in sicurezza il mezzo e aiutato l'autista e il passeggero - rimasti feriti e trasferiti in ospedale dopo le prime cure del personale del Suem 118 - a uscire dall'abitacolo.