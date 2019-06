Perde il controllo dell'auto e si cappotta: autista ferito incastrato tra le lamiere

Paura giovedì pomeriggio in Strada Battaglia per un incidente che ha coinvolto un'autovettura che ha perso il controllo e si è cappottata.

L'intervento

Poco dopo le 14.15 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Statale 16 per soccorrere il guidatore di una Fiat Punto rimasto ferito nello schianto. La squadra dei pompieri arrivata da Abano Terme ha messo in sicurezza il mezzo e ha estratto il conducente, rimasto incastrato nell'abitacolo. Il ferito è stato preso in cura dal personale del 118 e trasferito in ospedale a Padova in eliambulanza. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del sinistro e la deviazione del traffico. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora e mezza.