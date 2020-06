L'asfalto bagnato tradisce l'automobilista che si cappotta: un ferito

Spettacolare incidente nel pomeriggio di lunedì in zona Arcella con una utilitaria che dopo aver perso il controllo ha sbandato rovesciandosi in un fianco in mezzo alla strada.

L'intervento

Alle 17:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Duprè a Padova per il rovesciamento su un fianco di un’auto. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. I pompieri arrivati dalla centrale hanno messo in sicurezza l’autovettura ed estratto il conducente, preso in cura dal personale sanitario del Suem 118 per essere trasferito in ospedale. Le sue condizioni di salute fortunatamente non destano preoccupazione. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora con la rimozione del mezzo da parte del soccorso stradale.