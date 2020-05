Auto termina fuori strada e rimane capovolta: cinque feriti, sono tutti giovani ragazzi

Cinque giovani sono rimasti feriti dopo che l'auto su cui viaggiavano è finita fuori strada ed è rimasta capovolta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

È successo intorno alle ore 16 di sabato 16 maggio in via Guglielmo Marconi a Villa del Conte, lungo la Strada Provinciale 58: i vigili del fuoco, arrivati da Cittadella, hanno messo in sicurezza l’Audi A4 e assistito il personale sanitario del Suem, accorso con tre ambulanze nel soccorrere i cinque ragazzi, riusciti a uscire autonomamente dall'abitacolo prima di essere trasferiti in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro, mentre le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora