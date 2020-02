Auto fuori strada: piomba nel fosso e si capovolge. Conducente intrappolato

Una persona è rimasta lievemente ferita nell'incidente che alle prime ore di giovedì ha coinvolto la sua automobile mentre percorreva via Maglio, nelle campagne a sud di San Martino di Lupari.

L'incidente

Lo schianto è avvenuto all'altezza del civico 60, presumibilmente poco prima dell'1 di notte, quando la Citroen C3 con il solo conducente a bordo ha sbandato violentemente uscendo di strada. La sua corsa è terminata contro il muro in cemento di un terrapieno che delimita la canaletta a lato strada, dove il veicolo si è fermato capovolto. I rottami accartocciati hanno impedito al guidatore di uscire dall'abitacolo, viste anche le ferite riportate.

I soccorsi

A dare l'allarme all'1 è stato un automobilista di passaggio che ha allertato carabinieri e pompieri. Quati ultimi giunti da Cittadella hanno liberato il conducente affidandolo ai sanitari del Suem per trasferirlo all'ospedale dell'Alta Padovana. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza anche l'auto, alimentata a gpl, per consentire il successivo recupero. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per eseguire i rilievi, a cui spetta ora il compito di fare chiarezza sulle cause dello schianto. Sull'autista sono stati disposti i test per verificare lo stato psicofisico al momento dell'incidente e l'eventuale assunzione di alcolici.