Termina ruote all'aria sulla strada provinciale: trasportato in ospedale

Il botto ha fatto sobbalzare i residenti nei casolari vicini, i quali hanno subito capito che qualcosa non andava: un'auto è uscita autonomamente di strada terminando la sua corsa ruote all'aria.

La dinamica

È successo nel tardo pomeriggio di venerdì 2 agosto a Santa Giustina in Colle in via San Giorgio, sulla strada provinciale 39 "dell'Orcone": ancora da stabilire i motivi che hanno portato all'uscita di strada con tanto di macchina ribaltata. Sul posto si sono prontamente precipitati i vigili del fuoco (che hano messo in sicurezza il mezzo, capovoltosi a lato della strada) e il personale del Suem 118, che ha trasportato il conducente in ospedale.