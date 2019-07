Auto capovolta dopo il volo fuori strada: conducente intrappolata ed elitrasportata

L'incidente si è verificato poco prima delle 14 di martedì lungo via Adige Superiore nel comune di Sant'Urbano, all'altezza del bivio con via Marconi nella frazione Balduina.

L'incidente

Coinvolta la Volkswagen Polo di una donna, barista di 41 anni residente a Piacenza D'Adige che per cause ancora al vaglio dei carabinieri è finita sottosopra sulla bretella della provinciale 7. Sul posto sono accorsi i pompieri di Este con due mezzi e gli infermieri del Suem. La conducente è rimasta intrappolata nell'abitacolo ed è stata estratta dai vigili del fuoco. Nel frattempo è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso viste le gravi condizioni della ferita. Elitrasportata a Padova, è stata poi ricoverata in media gravità. Non risultano coinvolte altre persone o altri veicoli.