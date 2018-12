Si cappotta con l'auto rompendo una conduttura dell'acqua: 63enne elitrasportato in ospedale

La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale della federazione dei comuni del Camposampierese. Ma ha certamente causato molti danni: N.P., 63enne di origini albanesi residente a Trebaseleghe, è stato elitrasportato in ospedale dopo un pauroso incidente stradale occorsogli nel pomeriggio di sabato 29 dicembre.

La dinamica

È successo alle ore 14.45 circa in via Roma a Massanzago: l'uomo ha perso per cause in corso di accertamento il controllo della sua Ford Focus, uscendo di strada e cappottandosi andando a distruggere un guardrail e una condotta dell'acqua, tanto che sono dovuti intervenire dei tecnici specializzati per riparare i seri danni. Sul posto sono giunti i vigili fuoco (che hanno raddrizzato l'auto), la polizia locale, i tecnici della Provincia di Padova e dell'acquedotto nonché l'elisoccorso, che ha trasportato in ospedale l'uomo, il quale non sarebbe in pericolo di vita.