Curva ad alta velocità, auto sbanda e si rovescia di prima mattina: ferita una donna

Poco prima delle 7:30 di venerdì mattina i vigili del fuoco sono intervenuti lungo SS 307 a Cadoneghe per un'auto finita rovesciata su un fianco dopo la perdita di controllo della donna che era alla guida.

L'intervento

I pompieri arrivati da Padova con due automezzi tra cui l'autogru, hanno estratto la conducente rimasta incastrata nell'abitacolo. La donna è stata presa in cura dal personale del suem 118 per essere trasferita in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Il traffico è andato a rilento per consentire le operazioni di recupero del mezzo.