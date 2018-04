Auto in corsa piomba su un gruppo di ciclisti. Tragedia sfiorata, due feriti a terra

Ancora ciclisti investiti e feriti lungo le strade della provincia padovana. Dopo la scia di sangue degli ultimi quattro giorni e la morte del 58enne vicentino mercoledì notte a Cervarese, giovedì sera si è sfiorata un'altra tragedia.

L'incidente

Stavolta l'episodio è accaduto a Polverara. Attorno alle 19.45 una Skoda Octavia che procedeva lungo via Riviera è piombata su un gruppo di otto ciclisti, che arrivavano in fila indiana dalla direzione opposta. Alla guida dell'auto una 37enne di Piove di Sacco, rimasta illesa ma sottoposta ai controlli del caso per capire il motivo dell'inversione di corsia che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

I feriti

Molta paura per i ciclisti che si sono visti investire in pieno dal veicolo. Cinque di loro sono stati sbalzati a terra e due hanno riportato qualche lieve contusione nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Legnaro, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e sono ora al lavoro per individuare le cause dell'impatto, forse riconducibili alle condizioni di scarsa visibilità del tratto di strada.