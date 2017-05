Tenta di schivare il postino, finisce con l'auto addosso ad un palo del telefono: ferito

E' andato a sbattere contro un palo della Telecom dopo aver schivato un postino a bordo del suo scooter.



INCIDENTE. L'incidente, dalla dinamica spettacolare, ha riguardato un 25enne, G.Z., di Curtarolo che mercoledì pomeriggio si trovava a percorrere con la sua Opel Corsa via Brenta a Campodarsego. Il giovane si è trovato di fronte al motorino, governato da un 50enne, e per non colpirlo, ha girato il volante finendo la sua corsa sul palo per altro danneggiato. Lievemente feriti il conducente della macchina e del due ruote. Sul posto i carabinieri per i rilievi e gli uomini del Suem.