Esce di strada con l'auto e si rovescia: automobilista soccorso da Suem e vigili del fuoco

Incidente stradale martedì mattina attorno alle 3.20 in via San Rocco a Piove di Sacco.



INCIDENTE. Per cause ancora da accertare, un’automobile di colore rosso è uscita fuori strada e si è rovesciata, finendo la sua corsa in un campo. I vigili del fuoco di Este sono intervenuti immediatamente dopo il sinistro: hanno messo in sicurezza il mezzo. L’autista nel frattempo era già stato raggiunto e soccorso dal personale del 118, ed è stato trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora. Sul posto anche i carabinieri.

